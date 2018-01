Trump 'absoluut' bereid tot telefoongesprek met Kim Jong-un

De Amerikaanse president Trump is "absoluut" bereid een telefoongesprek te voeren met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump antwoordde dat op vragen van journalisten in Camp David. "Natuurlijk, ik geloof altijd in praten. Absoluut, ik zou het zeker doen. Ik zou er geen probleem mee hebben, zeker niet."

Trump benadrukte dat het zijn verdienste is dat Noord- en Zuid-Korea volgende week weer diplomatiek overleg gaan voeren.

Speciaal ingericht dorp

Voor het eerst sinds jaren is er via de hotline op de grens weer contact tussen beide landen en ontmoeten delegaties uit de twee landen elkaar in een speciaal daarvoor ingericht dorp. Noord-Korea wil meedoen aan de Olympische Spelen, die volgende maand in het zuiden wordt gehouden.

Ook de toekomstige relatie tussen de landen zal voorzichtig worden aangeroerd. "Nu praten ze over de Spelen", zei Trump, maar volgens hem hoeft het daar niet bij te blijven. "Het is een begin, het is een belangrijk begin".

Als de gesprekken resultaat hebben, is dat een zege voor de mensheid, aldus Trump.

Niet aanrommelen

Het overleg tussen Noord- en Zuid-Korea is een lichtpuntje na vele maanden van Noord-Koreaanse nucleaire proeven en rakettesten en wederzijdse dreigementen over nucleaire aanvallen tussen Kim Jong-un en Trump.

President Trump kon het niet laten om de journalisten te laten weten dat het hem nog steeds menens is. "Kim weet dat ik niet maar wat aanrommel. Ik rommel niet wat aan, niet eens een klein beetje. Niet eens 1 procent. Hij begrijpt dat."