Gemeente Breda sluit twee beschoten huizen

Twee woningen in Breda die vannacht werden beschoten, zijn op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. Volgens burgemeester Depla is dat gedaan om herhaling te voorkomen en de veiligheid van buurtbewoners te garanderen. Voor de bewoners is alternatieve huisvesting geregeld.

Rond 02.30 uur kreeg de politie een melding van schietpartijen bij twee woningen aan de Ahornstraat en de Hagehof. Bij een van de woningen raakte de deurpost beschadigd, bij de andere sneuvelde een ruit. Er waren mensen thuis, maar niemand raakte gewond.

Schokkend

"Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend", zegt burgemeester Depla. "Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen."

De gemeente plaatst nu bij beide panden een mobiele camera en de politie houdt verscherpt toezicht in de omgeving. Wat het motief is voor de schietpartijen is niet bekend. Ook is onduidelijk of er een verband is.