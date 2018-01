Arrestatiebevel tegen personeel na ongeluk met luchtballon bij Luxor

19 doden

Ballonvaarten in Luxor zijn zeer populair bij toeristen. 's Ochtends vroeg stijgen iedere dag luchtballonnen op om de zon te zien opkomen boven de Vallei der Koningen, waar veel graven van farao's zijn. De afgelopen jaren waren er vaker ongelukken. Het ernstigste was in 2013, toen negentien voornamelijk Aziatische en Europese toeristen om het leven kwamen. Een heteluchtballon vloog toen in brand, explodeerde en stortte neer.

Uit onderzoek bleek dat het ongeluk was veroorzaakt door een lekkende brandstofslang. Daarna werden luchtballonvaarten in Egypte voor een maand stilgelegd.