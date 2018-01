Penis bleken jongste uiting van Thaise schoonheidsideaal

De 'penisbleek'-operaties zijn niet de enige opmerkelijke vorm van cosmetische chirurgie in het land. "In Thailand doen ze alles", vertelt Maas. "Vooral Bangkok staat bekend om zijn gezichts- en geslachtsoperaties. Die zijn daar goedkoper dan in veel andere landen." Dat gaat overigens niet altijd goed. "Vooral operaties met siliconen zijn gevaarlijk. Die worden soms in een achterkamertjes in een winkelcentrum gedaan." Op internet zijn vele voorbeelden te vinden dat zo'n operatie is mislukt, vertelt Maas. "Maar het controleren daarvan is niet te doen."

Controle

Bij Lelux Hospital is de politie inmiddels wel op bezoek geweest, om te controleren of de kliniek een vergunning had voor de behandeling. Inmiddels is de Facebookpost waarin de behandeling wordt getoond, offline gehaald.

Ook waarschuwde het Thaise ministerie van Gezondheid voor bijwerkingen van de operaties, zoals littekens, een branderig gevoel en vruchtbaarheidsrisico's. Toch hoeft men zich geen zorgen te maken, vindt de woordvoerder van het ziekenhuis. "Onze behandelingen zijn volledig veilig voor de genitaliën. Bij het bleken wordt namelijk vooral gericht op het kruis."