Politie vindt lichaam van vermiste blinde man uit Weesp

De politie heeft in een jachthaven in Weesp een lichaam gevonden. Het gaat om Oskar van Alphen, een 46-jarige blinde man die sinds 2 december werd vermist.

Van Alphen verdween nadat hij in de nacht van 1 op 2 december een café had bezocht. Hij verliet de kroeg na sluitingstijd met zijn blindengeleidestok. Om 02.38 uur is hij nog gezien op camerabeelden een paar straten verderop, schrijft het Parool.

Een aantal sloten en grachten in Weesp werd de afgelopen weken al uitgekamd door particulieren die Reddingshonden SOS hadden ingeschakeld. Bij een nieuwe zoekactie met honden, sonar en onderwatercamera werd vandaag iets gezien in de buurt van een jachthaven in het westen van Weesp. De politie werd ingelicht en die vond het lichaam uiteindelijk daar in de buurt, al was het niet op die exacte locatie.

Na onderzoek werden de vermoedens bevestigd dat het lichaam van Van Alphen was. Zijn nabestaanden zijn ingelicht. Nader onderzoek moet duidelijk maken hoe hij te water is geraakt.