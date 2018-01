Maastricht breidt studentenstop in straten uit

In een poging om overlast te voorkomen, breidt de gemeente Maastricht het aantal straten uit waar geen nieuwe studenten mogen komen wonen. Vanaf komende dinsdag geldt er een studentenstop in 87 straten.

Maastrichtenaren klagen al jaren over de overlast die de pakweg 20.000 studenten van de hogescholen en de universiteit in de stad zouden veroorzaken. Het gaat daarbij vooral om lawaai in de nachtelijke uren en overlast door fietsen op de stoep.

In 2013 al schreef een aantal bewoners van het Boschstraatkwartier een brandbrief naar toenmalig burgemeester Hoes. Ook bewoners van andere wijken in en om de binnenstad klaagden volop. In 2014 stelde de politie een speciale studentenagent aan, om te bemiddelen tussen klagende bewoners en studenten.

Opsplitsen

Maar de problemen zijn daarmee niet voorbij, ook al omdat er steeds nieuwe studenten bij komen. Vooral de universiteit werft veel buitenlandse studenten. Pandjesbazen spelen daarop in door woningen op te splitsen en de kamers aan te bieden aan studenten.

Met de 'studentenstop' in steeds meer straten, wil de gemeente Maastricht met name die pandjesbazen een halt toeroepen en tegelijkertijd meer overlast door studenten voorkomen. Eerder was het al verboden om in 71 straten nieuwe studenten te huisvesten, nu komen daar volgens 1Limburg zestien straten bij. Het gaat daarbij nog steeds om een relatief klein aantal: in totaal heeft Maastricht 1402 straten.

Tegelijkertijd is de gemeente wel bezig om het aantal studentenkamers in de stad uit te breiden.

Balkonplassers

Overlast door studenten is geen exclusief Maastrichts probleem. In Amsterdam, meldt Het Parool, zet de gemeente een 'treiteraanpak' in om een aantal corpsballen in toom te houden.

Buurtbemiddeling Utrecht constateert vooral aan het begin van elk collegejaar een piek in het aantal klachten over studenten. "Die klachten gaan voor 95 procent over geluidsoverlast, maar worden soms ook vergezeld door ergernissen over rondslingerende fietsen of studenten die vanaf het balkon staan te plassen", aldus de nieuwswebsite DUB van de Universiteit Utrecht. Ook in Groningen klaagt een aantal bewoners over studentenoverlast. Maar voor zover bekend is in geen van die steden sprake van een 'studentenstop'.