Duitse wintersporters omgekomen door lawine in Tirol

In de Oostenrijkse Alpen zijn twee Duitse skiërs omgekomen bij een lawine nabij het skioord Kals am Grossglockner. De slachtoffers zijn twee mannen van 25 en 26 jaar uit Beieren.

De twee werden gisteren op een steil stuk van de piste verrast door een lawine van honderd meter breed en vierhonderd meter lang. Dezelfde dag werd het eerste slachtoffer gevonden. Het tweede slachtoffer is vandaag geborgen.

Ingesneeuwd

In de Alpen is afgelopen week uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Er is een groot risico op lawines, dorpjes zijn ingesneeuwd of geëvacueerd en reddingsdiensten proberen de wegen met sneeuwschuivers vrij te houden.

In de Oostenrijkse gemeente Kitzbühel werden zo'n twintig mensen uit een kabelbaan gered, nadat die door de harde wind was vastgelopen.