Volle olietanker bij Pannerden losgetrokken van krib

De olietanker die vanochtend vroeg was gestrand op een stenen dam in de Rijn bij Pannerden is rond 13.30 uur achterwaarts vlot getrokken. Hulpdiensten en duikers onderzoeken het schip op mogelijke schade voordat het de reis kan vervolgen.

Omroep Gelderland meldt dat de tanker, die 1600 ton gasolie vervoert, volgens de schipper moest uitwijken voor een ander schip. De tanker strandde rond 07.45 uur op een krib bij Pannerden, niet zo ver van de Duitse grens. Hoewel direct duidelijk was dat de schade meeviel en er geen sprake was van lekkage of een breuk, hielden de brandweer, andere hulpdiensten en Rijkswaterstaat toch een oogje in het zeil.