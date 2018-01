Politie vindt wapens en drugs bij inval in café met motorclubleden

De politie heeft gisteravond bij een inval in een café aan de Oude Watering in Rotterdam-Beverwaard vuurwapens en drugs gevonden. In het café hadden zich zo'n 50 leden van motorclub Kings Syndicate verzameld.

De politie was getipt over de bijeenkomst waarbij mogelijk vuurwapens in het spel waren. Met veel machtsvertoon vielen agenten het café binnen. Bij de actie was ook een arrestatieteam betrokken. Alle leden van de motorclub werden gefouilleerd. De politie doorzocht het café en ook de auto's van een aantal motorclubleden.

In totaal zijn vier vuurwapens, messen en een stroomstootwapen in beslag genomen. Ook vond de politie kleine hoeveelheden drugs. Zeven mannen, volgens het Openbaar Ministerie allen lid van Kings Syndicate, zijn aangehouden.

Buiten de wet

Kings Syndicate beschouwt zichzelf als een 1-procent-motorclub, blijkt uit de patches op de hesjes van de leden. Dat is een club waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen en eigen regels maken. Volgens het Openbaar Ministerie houden 1-procent-motorclubs zich bezig met criminele activiteiten.

Kings Syndicate is een relatieve nieuwkomer in de wereld van de motorclubs. De club bestaat onder meer uit voormalige leden van de motorclub No Surrender. Prominent lid van Kings Syndicate is Bas ter Hennepe. Hij was tot 2016 een van de voormannen van No Surrender en leidde het Rotterdamse chapter van de club.

Er ontstond grote onrust binnen No Surrender na geruchten dat het Rotterdamse chapter zich wilde afsplitsen. Ter Hennepe werd door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Hij is veroordeeld voor wapenbezit. Bij een inval in zijn woning in Vlaardingen vond de politie een vuurwapen. Ter Hennepe was vrijdagavond ook in het café in Beverwaard.