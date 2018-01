Tekstschrijver Jack Gadellaa (In de Rooie Haan, Kinderen voor Kinderen) overleden

Tv-regisseur en tekstschrijver Jack Gadellaa is vrijdag op 75-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Hilversum. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Gadellaa was programmamaker en tekstschrijver voor onder meer de VARA en de KRO. Hij schreef de teksten voor veel nummers van Kinderen voor Kinderen, en ook de titelsong van het populaire tv-programma.

Gadellaa was het oudste kind uit een katholiek gezin van zestien kinderen. Hij ging op zijn vijftiende aan de slag als hulpje in de bioscoop. Zijn televisiecarrière begon bij de VARA, waar hij programmamaker en regisseur werd. In de jaren 70 en 80 was hij vaste tekstschrijver voor In de Rooie Haan en Kinderen voor Kinderen. Gadellaawerkte ook jarenlang mee aan het satirische KRO-programma Ook Dat Nog. Hij was enige jaren getrouwd met VARA-presentatrice Astrid Joosten.

50Plus

Gadellaa verzorgde ook mediatrainingen voor politici en mensen uit het bedrijfsleven. Hij was op de achtergrond betrokken bij de partij 50Plus. Oud-VARA-man en 50Plus-voorzitter Jan Nagel schrijft op de website van de partij dat een "uniek en markant persoon" is overleden. "Jack heeft veel voor 50Plus betekend. Jack was enorm origineel. Zijn vermogen om te kunnen typeren was bijna onbegrensd."

Gadellaa wordt in besloten kring gecremeerd.