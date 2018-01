In 'walhalla voor papierfetisjisten' zijn booktubers een succes

Een van Frankrijks meest vooraanstaande (papieren) culturele tijdschriften, Télérama, besteedde onlangs aandacht aan het fenomeen. "De literatuur krijgt een tweede leven dankzij internet", was de conclusie.

55.000 abonnees

Emilie (26) is zo'n booktuber. Ze doet dat onder de naam Bulledop en heeft zo'n 55.000 abonnees. "Mijn volgers zijn voor de helft tussen de 18 en 35 jaar", vertelt ze. "Ik geef geen literaire analyses, ik wil alleen mijn enthousiasme delen."

Die formule slaat dus aan. Geen elitaire of intellectuele recensies, maar passie. Geen krant, tijdschrift of televisiezender als tussenstation: iedereen kan het doen. "Het geeft een hele nieuw boost aan het lezen", oordeelde de Franse jongeren- en popzender NRJ afgelopen jaar.

Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens schattingen zijn er in Frankrijk inmiddels al enkele honderden booktubers. De trend is over komen waaien uit de Verenigde Staten, waar booktubers al langer populair zijn.

Fetisjisme

Maar waar Amerika met Silicon Valley een online-reputatie heeft, geldt Frankrijk met de Académie Francaise nog steeds als een walhalla voor papierfetisjisten. Bijna de helft van de Fransen zegt ongeveer dagelijks ergens te gaan zitten met een boek. In die lees- en boekcultuur wekt de opkomst van online-boekbesprekingen nogal wat verbazing. Pas recent zijn Franse uitgevers dan ook in het gat gesprongen.

Een prestigieuze uitgever als Gallimard werkt nu samen met sommige booktubers om hun jeugdboeken te promoten. Uitgeverij Hachette creëerde een onlineplatform met tweets, een Instagramaccount en met 'fans fictions', waar jonge lezers de kans krijgen zelf te schrijven.

De uitgevers konden niet achterblijven. Als de lezers hun aandacht verplaatsen, moeten de uitgevers wel volgen. Een recensie van een booktuber kan de verkoop van een boek, volgens schattingen, met 30 procent doen stijgen.