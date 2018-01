Laadpaal leidt steeds vaker tot ruzie in de straat

Volgens Marc Verbeet van adviesbureau Over Morgen heeft het gros van de Nederlandse gemeenten amper nagedacht over de groei van laadpalen en hoe ze daarmee moeten omgaan. "Nu vraagt iemand een laadpaal aan, vervolgens wordt een cirkel getrokken van 250 meter rond het adres van de aanvrager en daarbinnen wordt de paal dan ergens geplaatst. Dat is niet houdbaar. Dan krijg je wildgroei en chaos waar niemand blij van wordt."

Het leidt in verschillende gemeenten inmiddels tot bezwaarschriften, weet Verbeet. "Iedereen is voor elektrisch rijden, maar tegen een laadpaal voor de deur. Best begrijpelijk. Je bent toch je favoriete parkeerplek kwijt als je zelf geen elektrische auto hebt. En dan heb je ook nog de irritatie over 'laadklevers', mensen die hun auto laten staan met de stekker erin terwijl de auto allang is opgeladen. Zolang de stekker erin zit, is dat niet verboden."

Slim laadplein de oplossing?

Dus zijn er andere oplossingen nodig. Arnhem is bijvoorbeeld de eerste gemeente met een 'slim laadplein'. "We kunnen hier zestien auto's tegelijkertijd laden", zegt Harold Langenberg, hoofd strategie van oplaadaanbieder Allego. "Het is voor iedereen duidelijk en door de samenballing van oplaadpunten kunnen we het ook slimmer doen. Iemand die aangeeft dat hij voorlopig nog niet weg hoeft met de auto, laden we langzamer op dan iemand die weer snel weg wil rijden. Zo kun je rekening houden met de belasting van het net."

Arnhem hoort volgens Marc Verbeet bij een klein groepje gemeenten dat toekomstgericht nadenkt over het opladen van elektrische auto's. "Den Haag, Rotterdam, Amstelveen en Houten horen daar ook bij, maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Er is echt actie nodig bij veel gemeenten. Een ambtenaar die zich een uur per week met dit onderwerp bezighoudt, dat is te weinig."