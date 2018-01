Saudische koning geeft ambtenaren fors extraatje

Ambtenaren in Saudi-Arabië krijgen het komende jaar zo'n 220 euro per maand extra uitbetaald. Het is een compensatie omdat de woonlasten in het land recentelijk behoorlijk zijn gestegen.

De Saudische koning Salman voerde deze week omvangrijke hervormingen door. Zo ging 's werelds grootste olie-exporteur overstag en verhoogde het de prijs van brandstof met bijna de helft. Ook voerde Salman belasting op toegevoerde waarde (btw) in van 5 procent. Het is de bedoeling dat de regering en de economie van het land op den duur minder afhankelijk worden van de olie.

In de nieuwe btw-maatregelen is ook afgesproken om sommige lasten te vrijwaren, zoals gezondheidsdiensten en de aankoop van een eerste huis. Daarnaast worden toelages voor studenten en gepensioneerden ontzien en zijn er bijstandsuitkeringen gekomen.