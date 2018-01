United Airlines breekt vlucht af vanwege poepsmerende passagier

Een vliegtuig dat onderweg was van Chicago naar Hongkong is geland in Alaska, omdat een passagier twee wc's had bevuild. De man had poep op de muren gesmeerd en probeerde zijn shirt door de wc te spoelen, zegt een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij United Airlines.

De man had een Vietnamees paspoort en een Amerikaanse verblijfsvergunning. Volgens de FBI zijn er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief en zijn er geen gewonden gevallen. De passagier is ook niet gearresteerd; hij is naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg gebracht. Of United Airlines nog aangifte doet, is nog niet bekend.

Volgens een politieman die bij het verhoor van de man was, was de man danig in de war en stond de ingeroepen Vietnamese vertaler ook met de mond vol tanden. De 245 andere passagiers vliegen morgen verder naar Hongkong.