Ritsma en Tuitert over vertrek Eurlings: had veel eerder gemoeten

Tuitert: "Het kon niet anders dan dat deze beslissing zou worden genomen, hier hebben we op gewacht. Dit had veel eerder gemoeten, maar het besef is pas veel later gekomen. Door druk van buitenaf."

Ritsma: "Op het moment dat zoiets naar buiten komt, moet hij meteen op non-actief worden gezet. Een sporter wordt naar huis gestuurd als hij 's avonds een biertje drinkt, maar Eurlings kan nog twee jaar in de wachtkamer zitten."

Nederlandse opvolger

Nu Eurlings is teruggetreden, rijst de vraag of Nederland een nieuw IOC-lid kan aandragen om de vrijgekomen positie in te vullen. De schaatsanalytici erkennen het belang van een Nederlands lid bij het internationale sportorgaan.