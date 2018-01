Vrouw opgepakt voor moord op twee Nederlanders in Dominicaanse Republiek

De politie in Spanje heeft een vrouw van 30 uit Venezuela opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders in de Dominicaanse Republiek. De twee mannen van 36 en 34 werden vorig jaar in een kuil op een suikerrietplantage gevonden.

De twee waren vermoedelijk het slachtoffer van een afrekening in het drugscircuit. Spaanse media speculeren dat de moorden zijn gepleegd als vergelding voor het verlies van een lading drugs.

De vrouw is op 29 december opgepakt in de haven van de Spaanse stad Algeciras, waar ze de veerboot wilde nemen naar het Marokkaanse Tanger. Volgens de politie viel ze op door haar zenuwachtige gedrag. Toen ze werd gecontroleerd, bleek dat de Dominicaanse Republiek een internationaal arrestatiebevel tegen haar had uitgevaardigd.

Het is de tweede arrestatie in de zaak. Eerder werd een Venezolaanse man opgepakt voor de moord. De politie vermoedt dat de twee verdachten vanuit CuraƧao naar de Dominicaanse Republiek zijn gereisd om de moord te plegen.