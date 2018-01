Hoge Raad: Staat mag doorgaan met onteigening Hedwigepolder

De Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de eerdere uitspraak van de rechtbank in stand blijft. Dat betekent dat de polder definitief wordt teruggegeven aan de natuur en onderdeel wordt van het getijdengebied van de Westerschelde.

De eigenaar van het grootste deel van de Hedwigepolder wilde zijn grond niet verkopen en daarom begon de Staat een onteigeningsprocedure. Daarop stapte de eigenaar naar de rechtbank. Hij zei dat er onzorgvuldig was gehandeld en dat er onvoldoende overleg met hem was geweest. De rechtbank gaf hem geen gelijk, waarna de eigenaar naar de Hoge Raad stapte.

Bij de Hoge Raad kreeg de eigenaar bijval van de advocaat-generaal, die juridisch advies aan de Hoge Raad geeft. Hij vond dat het besluit over onteigening over moet. Om die reden had de eigenaar gedacht dat hij in het gelijk zou worden gesteld, zegt zijn advocaat Hans Mieras tegen Omroep Zeeland. "Als de advocaat-generaal het advies geeft om de zaak over te doen, wordt dat meestal overgenomen. We hadden dit niet verwacht."

De Hoge Raad bekijkt alleen of de lagere rechter zijn werk goed heeft gedaan. De zaak wordt door de raad niet meer inhoudelijk behandeld. De eigenaar heeft de hoop op het behoud van zijn land nog niet helemaal opgegeven. "We gaan onze juridische mogelijkheden verkennen, maar we moeten eerlijk zijn er is weinig kans," aldus zijn advocaat.

Wel wordt nog verder geprocedeerd over de schadevergoeding voor de eigenaar.