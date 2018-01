OV-fiets steeds populairder, vorig jaar recordaantal ritten

Vorig jaar zijn er 3,2 miljoen ritten met een OV-fiets gemaakt. Dat is een stijging van 33 procent in een jaar en een record, zegt de NS. Sinds vorig jaar hoeven gebruikers niet meer te betalen voor een abonnement; ze betalen nu per rit. Het dagtarief is een kleine vier euro. Dat is volgens de NS een belangrijke oorzaak van de toegenomen populariteit.

Het afgelopen jaar zijn er duizenden fietsen bij gekomen op vooral de grote stations. Daarmee zijn er nu 14.500 OV-fietsen. Reizigers gebruiken de fiets vooral om van het station naar het werk te gaan.

De NS begon tien jaar geleden met de OV-fiets.