Wethouders Randstad: nu meer geld voor lightrail, 'anders loopt het vast'

2018 wordt een beslissend jaar voor de aanleg van een lightrail-netwerk in de Randstad. Komt er niet meer geld, dan zal het vervoer in de Randstad binnen tien jaar vastlopen, waarschuwen wethouders van Randstad-gemeenten.

"Dit is absoluut een cruciaal jaar", zegt verkeerswethouder Marc Rosier van Zoetermeer tegen de NOS. "Als we nu geen duidelijkheid krijgen over de financiering, dat we verder kunnen met lightrail-projecten, dan staat een deel van de Randstad straks echt muur- en muurvast."

De NOS vroeg wethouders van Randstad-gemeenten hoe ze aankijken tegen de ontwikkeling van lightrail, een soort combinatie tussen trein, metro en tram. Het ging onder meer over plannen die er liggen en de vraag of de Rijksoverheid er in hun ogen voldoende geld voor vrijmaakt. Rosier liet het enquêteformulier liggen, maar pakte de telefoon: "Kom maar langs, dan laat ik het je hier zien hoe we ervoor staan."

En zo staan we een paar weken later met helm en veiligheidsvest op een bouwterrein langs de A12. "Dit wordt nu gebouwd als eindstation van het huidige traject van de lightrail", vertelt Rosier. "De treinen gaan hier ook stoppen en er komen P+R-plekken. We hebben de achterkant zo ontworpen dat we die eraf kunnen halen. Want we willen de lijn doortrekken naar Rotterdam."