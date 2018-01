Spanje zet zware elitesoldaten op dieet

De Spaanse krijgsmacht heeft een dieetprogramma opgezet voor zwaarlijvige legionairs. Elitemilitairen van het Spaans Legioen brengen met hun overgewicht niet alleen hun gezondheid in gevaar, ze zetten ook het imago van het legioen op het spel, vindt de legerleiding.

Het leger onderzocht de body mass index (BMI) van 3000 militairen, blijkt uit een interne memo in handen van de Spaanse krant El País. Bij 180 van hen bleek die hoger te zijn dan 30.

De krijgsmacht heeft hun aanbevelingen gedaan over lichaamsbeweging en gezonde voeding waarmee ze ongeveer een halve kilo tot een kilo per week kunnen afvallen. Vallen de militairen in een jaar niets af, dan kan dat gevolgen voor ze hebben. In het uiterste geval dreigt zelfs ontslag.

Zwaar legioen

Het Spaans Legioen werd bijna honderd jaar geleden opgezet, geïnspireerd door het Franse Vreemdelingenlegioen. Het is een elite-eenheid die nog geregeld wordt ingezet. Het legioen heeft ook ceremoniële taken. Zo nemen de militairen deel aan de processie ter ere van de Semana Santa in Malaga, in de week voor Pasen.

Dat een deel van de elitemilitairen te zwaar is, komt volgens de krijgsmacht onder meer door de toegenomen gemiddelde leeftijd binnen het legioen en een gebrek aan trainingsfaciliteiten.

De legerleiding wijst erop dat overgewicht niet per definitie duidt op een gebrek aan professionaliteit, schrijft El País. "Er kan een cultureel, pathologisch of zelfs psychologisch probleem spelen dat op de juiste manier moet worden aangepakt."

Afslankprogramma

De legionairs die te zwaar zijn kunnen desgewenst een persoonlijk dieet- en trainingsprogramma krijgen. Ook vindt er geregeld een evaluatie van hun voorgang plaats met een begeleider. Als ze onvoldoende werk steken in het afslanken, kan ze onder meer deelname aan de processie ontzegd worden.

De Spaanse militaire vakbond heeft problemen met het plan, zegt een woordvoerder tegen de krant. Het leger zou buiten zijn boekje gaan door te dreigen met sancties als de militairen zich niet naar de afvaldoelstellingen schikken. Dat gaat volgens de vakbond in tegen hun rechten.