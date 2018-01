211 subsidieaanvragen voor campagne referendum aftapwet

In totaal hebben 211 mensen en organisaties subsidie aangevraagd om campagne te voeren rond het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op 21 maart. Dat heeft de referendumcommissie bekendgemaakt.

De meeste aanvragen (137) zijn gedaan door partijen die neutraal in het referendum staan. 23 subsidieverzoeken werden gedaan door mensen die voor de nieuwe wet zijn. Zij vroegen in totaal voor 445.395 euro aan subsidie aan, terwijl voor hen 600.000 euro beschikbaar was. Het overgebleven bedrag blijft op de plank liggen.

Er waren een stuk meer aanvragen voor campagneactiviteiten tegen de nieuwe wet: 51. Die kunnen niet allemaal worden gehonoreerd; er werd om meer geld gevraagd dan er beschikbaar was. Belangstellenden hadden tot vorige week donderdag de tijd om hun plan in te dienen. In totaal was er 2 miljoen euro beschikbaar.