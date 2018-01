Excuses May na uitgestelde operaties om tekort aan zorgpersoneel

De Britse premier May heeft excuses aangeboden aan tienduizenden patiënten van wie de operatie niet kon doorgaan vanwege een tekort aan capaciteit en personeel in de medische zorg. "Het is moeilijk, frustrerend en teleurstellend. Het spijt me", zei May.

Vorige week werd bekend dat niet noodzakelijke ziekenhuisafspraken en operaties moesten worden uitgesteld. Die zijn doorgeschoven naar op zijn vroegst februari.

Vandaag kwam er nog meer slecht nieuws bij: uit cijfers blijkt dat in de laatste week van vorig jaar ruim 16.000 patiënten meer dan een half uur moesten wachten nadat zij met een ambulance naar het ziekenhuis waren gebracht. Sommigen moesten zelfs in de ambulance blijven liggen totdat zij behandeld konden worden.

Onder vuur

Het zorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk, de National Health Service (NHS), ligt al jaren onder vuur. Het systeem, waardoor iedere Brit gratis gezondheidszorg krijgt, wordt steeds duurder. "Het afgelopen jaar besteedde de overheid 130 miljard pond aan de NHS", zegt correspondent Tim de Wit in het radioprogramma Nieuws en Co. "Tien jaar geleden was dat nog 80 miljard pond. De Britten zijn altijd trots geweest op hun zorgstelsel, maar nu wordt het onbetaalbaar."

Iedere winter zwelt de kritiek weer aan, zegt De Wit. "Dan is de toestroom patiënten groter dan in de rest van het jaar en blijken de ziekenhuizen te weinig mankracht en middelen te hebben." De kans dat de crisis weer wegebt, is dan ook groot. "Straks zal de brexit wel weer groot nieuws worden. Dan komen deze problemen een stuk minder groot in het nieuws." Deze zomer bleek overigens dat juist die brexit de problemen in de zorg juist zal vergroten.