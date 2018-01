D66 wil onderzoek naar seksuele intimidatie bij overheid

D66-Kamerlid Sjoerdsma wil dat er een intern onderzoek komt naar seksuele intimidatie op werkvloer in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en op de ministeries. Volgens het Kamerlid is het goed dat er veel aandacht is geweest voor grensoverschrijdend gedrag, maar moet het niet bij media-aandacht blijven.

In de Tweede Kamer wordt binnenkort gedebatteerd over de kwestie. Sjoerdsma wil daar voorstellen om te onderzoeken hoe veilig werknemers de werkomgeving ervaren, bijvoorbeeld door middel van een anonieme enquĂȘte. "De overheid is een van de grootste werkgevers. We kunnen ons niet veroorloven hier niet naar te kijken. Dat begint met kritisch kijken naar onszelf. Voelen werknemers zich veilig en durven ze misstanden te melden? Daarmee moeten we aan de slag."

Ook wil D66 dat mensen makkelijker naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen. "De weg ernaartoe moet zo eenvoudig mogelijk zijn", zegt Sjoerdsma.

Het is niet duidelijk of er een Kamermeerderheid voor de plannen van de regeringspartij is.