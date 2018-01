Video: stoeltjeslift gegrepen door de wind, skiërs schudden flink heen en weer

Het gebeurde gisteren in het Oostenrijkse skigebied Silvretta-Montafon, niet ver van de grens met Zwitserland. Volgens de beheerder van het skigebied zijn de wintersporters in de lift geen moment in gevaar geweest. "De beugel voor de stoelen is altijd gesloten gebleven." De beheerder zegt dat toen de beelden gemaakt werden, de evacuatie van de liften al in gang was gezet. Niemand raakte gewond.

Vanwege de harde wind bleven 14 van de 36 skiliften in het gebied uit gisteren uit voorzorg gesloten. Dat waren de liften hoog in de bergen. Maar ook lager gelegen liften kunnen plotseling door de wind worden gegrepen, zegt de beheerder.

"We zitten hier in de bergen. Zoiets kan gebeuren. Het had gevaarlijk kunnen worden wanneer de stoeltjes zo'n pilaar die de lift ondersteunt zouden raken. Daarom werden die liftpilaren gisteren constant in de gaten gehouden."