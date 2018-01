'Consument omarmt duurzaamheid, bedrijfsleven is nog niet zo ver'

Leapp in Amsterdam is een van de uitzonderingen. Het bedrijf, vijf jaar geleden opgezet door Rogier van Camp, koopt wereldwijd iPads, iPhones en MacBooks op, en in Amsterdam worden bepaalde onderdelen van de apparaten vervangen en vernieuwd. "Refurbished noemen we dat", zegt Van Camp. "En zo kunnen we die apparaten weer zo goed als nieuw verkopen, maar wel met korting variërend van 20 tot 60 procent."

Afrika

"Het idee vanaf dag één is dat wij een alternatief willen bieden voor alles wat je nu nieuw kunt kopen. Apple is met name met de komst van de iPhone en iPad een heel veel groter bedrijf geworden en ik voorzag dat daar een gat in de markt zou liggen", zegt Van Camp. "Voor mensen die niet hoe dan ook het nieuwste willen, maar wel met die apparaten willen werken."

Bovendien was het hem een doorn in het oog, dat al die afgedankte spullen werden verscheept naar Afrika. "Daar schrik je van als je je daarin verdiept wat er weggegooid wordt. Er is de afgelopen tijd al heel veel in veranderd hoor, maar tien jaar geleden was 't bijna schandalig wat er aan consumentenelektronica daar werd gedumpt."