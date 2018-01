Macron wil nepnieuws in campagnetijd bestrijden met nieuwe wet

De Franse president Macron heeft een wet aangekondigd waarmee het in verkiezingstijd mogelijk moet worden om nepnieuws te bestrijden. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat dat soort wetgeving noodzakelijk is "om de democratie te beschermen". De wettekst moet binnenkort gepresenteerd worden.

Met de nieuwe wetgeving moet het voor de autoriteiten mogelijk worden om "nepinformatie" van websites te laten verwijderen in de campagneperiode. Ook zouden sites volledig geblokkeerd kunnen worden. Macron kondigde ook aan dat de Franse mediawaakhond CSA meer middelen krijgt om op te treden tegen pogingen van buitenlandse omroepen om Frankrijk te destabiliseren.

Macron zei er niet bij hoe de autoriteiten moeten vaststellen of iets nepnieuws is. Front National-leider Marine Le Pen vindt dat hij met de wet probeert "de burgers te muilkorven". Ze vraagt zich af of rechters of de regering gaan bepalen wat nep is en wat niet.