Video: dolfijn belandt per ongeluk tussen de toeristen op Curaçao

De bassins waar de dolfijnen in het Sea Aquarium in zwemmen, staan in verbinding met de zee, zegt correspondent Dick Drayer. Een hek onder water houdt de zoogdieren tegen. "Elke dag gaat dat hek open en dan mogen de dolfijnen onder begeleiding een stukje buiten zwemmen. Het is dan een beetje alsof ze de huisdieren uitlaten."

Op de terugweg naar het Sea Aquarium begonnen de dolfijnen wat te stoeien, waarna Pasku onder een lijn door zwom en vervolgens tussen de toeristen belandde. "Voor de toeristen is dit misschien leuk", zegt Drayer. "Maar dolfijnen raken dan in paniek."

Uiteindelijk hebben de verzorgers Pasku weer naar open water kunnen krijgen, waar hij een beetje kalmeerde. Inmiddels is hij weer terug in het Sea Aquarium.