Steeds meer steekmoorden in Londen: 'Een goed keukenmes volstaat'

Naast messen zijn ook zuuraanvallen een berucht wapen in het Londense bendegeweld. Jongeren gooien dan een vloeistof in iemands gezicht om diegene ernstig te verminken. "Dan moet je denken aan ammoniak of schoonmaakmiddelen die je natuurlijk ook gewoon bij de supermarkt kunt halen."

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, startte al een campagne. Posters in de stad en een korte videoclip moesten jongeren ontmoedigen om een mes te dragen. In de praktijk had dat maar weinig effect, weet De Wit. "Critici vinden dat window dressing: vooral veel mooie woorden en een hippe clip."

In een reactie op de sterfgevallen op Oudejaarsdag zegt de politie van Londen prioriteit te maken van de steekpartijen. "Maar ze zeggen ook veel meer middelen nodig te hebben om wapens in beslag te nemen. De politie heeft meer mensen op straat nodig om dit tegen te gaan. Ze willen in gesprek met scholen en met ouders."