5,5 jaar na aanslag heeft Waalre weer een gemeentehuis

In Waalre is vandaag het nieuwe gemeentehuis open gegaan. Het staat op de plaats van het vorige raadhuis, dat 5,5 jaar geleden grotendeels werd verwoest.

In de zomer van 2012 werd het monumentale pand geramd met twee auto's. Daarna werden de voertuigen in brand gestoken. Voor de aanslag is nooit iemand veroordeeld en het onderzoek van politie en justitie werd in 2015 stopgezet.

Aan de buitenkant van het nieuwe gemeentehuis zijn grote stenen gelegd om herhaling te voorkomen. Bij de brand bleven de muren uit de jaren 20 overeind staan. Dat deel is in oude glorie hersteld en wordt nu gebruikt als raadszaal en trouwlocatie.

Dossiers

Ambtenaren zijn blij dat ze terug zijn op hun vertrouwde stek. Vijf jaar lang zaten ze in een veel kleiner kantoorpand op een industrieterrein. "Het was niet leuk, ook de tijd na de aanslag niet", zegt een van hen tegen Omroep Brabant. "Je mist je spullen en kunt dossiers niet meer vinden."

In het vernieuwde gebouw zit ook een bibliotheek, een café en er is een zaal voor repetities en optredens.