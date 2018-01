'Ik zie mijn demente moeder als mijn kleindochter van 1: vertederend'

Het is een enorme stap om een geliefde naar een verpleeghuis te brengen. Of dat nou een zus, een vader, een broer of een moeder is. Het is moeilijk, en triest. Maar voor Marco Wisse was het ook verwarrend, want als directeur van een verpleeghuis keek hij heel anders naar de zorg voor zijn moeder met Alzheimer dan zijn broer.

"Het was een moeilijke ervaring. Mijn broertje werkt niet in de zorg, waardoor we allebei heel anders keken naar wat er met mijn moeder aan de hand was, wat we moesten doen", vertelt Wisse in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. In het programma wordt vier dagen lang gesproken met mensen die in hun leven een moment zijn tegenkomen, waarin de rollen opeens werden omgedraaid.