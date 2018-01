'Held' van Manchester-aanslag blijkt dief die stal van slachtoffer

Chris Parker stond bekend als een van de helden bij de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester. Na de aanslag leek het alsof de 33-jarige dakloze een zwaargewond meisje aan het troosten was, maar dat bleek niet het geval.

Op beveiligingsbeelden is te zien dat Parker op en neer loopt tussen de slachtoffers. Hij buigt zich over de gewonde Pauline Healey, van wie de kleindochter een aantal meter verderop op sterven ligt, en steelt haar tas. Een paar uur later gebruikt hij haar bankpas.