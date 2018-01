Video: defensie gaat de ruimte in om ons te beschermen, maar waarom?

Ons leven is inmiddels helemaal verweven met satellietcommunicatie waardoor we kunnen telefoneren, internetten en geld pinnen. De vele honderden satellieten die dat mogelijk maken moeten verdedigd worden, vindt defensie. En daarom gaan ze de ruimte in.

De Koninklijke Luchtmacht verwacht haar eerste satelliet te lanceren in 2019. Die satelliet moet eventuele aanvallen zien aankomen, analyseren en voorkomen. Ook moet de satelliet bij een aanval kunnen terugslaan.

Maar wat kan er eigenlijk dan gebeuren? Dat zie je in deze video: