Madeleine kweekt koraal om de koraalriffen te redden

"Mooi zijn ze, toch?" De Nederlandse onderzoekster Madeleine van Oppen spreekt met liefde over het koraal in de aquaria. Ze kweekt het zelf, in een gigantische fabriekshal in het Australische stadje Townsville. Het is een van de grootste koraallaboratoria ter wereld. Elk aquarium zit propvol met kleine stukjes koraal. Er hangen felle lampen boven.

Van het woord superkoralen houdt Van Oppen niet. "Dat klinkt alsof het alle problemen oplost", vindt ze. Toch is dat wel wat ze kweekt. In het lab kruist zij verschillende koralen. Zo probeert ze soorten te kweken die beter bestand zijn tegen elk denkbaar klimaatscenario. Haar onderzoek is baanbrekend. En broodnodig.