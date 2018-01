Het koraal sterft uit: zes dingen die je moet weten

Denk je aan de opwarming van de aarde, dan denk je al snel aan smeltende poolkappen of ontdooiende permafrost. Maar ook onder water richt de warmte veel schade aan. De temperatuur van het zeewater is de laatste eeuw aan het stijgen. Dat is funest voor koraalriffen.

"De modellen voorspellen dat het de komende maanden weer misgaat", zegt Scott Heron, onderzoeker bij het National Oceanic and Atmospheric Administration in Australië. Maar wat is koraal? En hoe erg is het als het stukgaat? Lees hieronder in zes vragen en antwoorden wat je moet weten.