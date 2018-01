Weggestuurd D66-raadslid doet in Rotterdam met eigen lijst mee.

Voormalig D66-raadslid Jos Verveen gaat met een eigen lijst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De lijst Stadsinitiatief Rotterdam wil meer ruimte voor sociale en maatschappelijke initiatieven van Rotterdammers voor hun stad, wijk of straat. Verveen werkt samen met de horeca, Feyenoordsupporters en andere belangengroepen in de stad.

Eind november zegde de fractie van D66 de samenwerking met Verveen op, nadat hij in een interview in het AD/Rotterdams Dagblad kritiek had geuit op zijn D66-collega's. Verveen kondigde aan dat hij niet vrijwillig op zou stappen. Vorige maand beƫindigde D66 Rotterdam Verveens partijlidmaatschap.

Onbestuurbaar?

"Stadsinitiatief is een typische belangenpartij zoals er steeds meer bij komen", signaleert hoogleraar politicologie Van Schendelen. In maart doen in Rotterdam verschillende belangenpartijen mee aan de verkiezingen: partijen voor ouderen, voor jongeren, voor moslims, voor Turken, voor Rotterdammers met Afro-Caribische wortels, voor dieren. De belangenpartijen verdringen steeds meer de oude politieke partijen met brede, ideologische programma's.

Volgens Van Schendelen is deze tendens in Rotterdam niet uniek . "Het speelt in de grote steden, in Nederland, maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Vlaanderen. Wanneer er meer kleine partijen in de gemeenteraad komen, moeten er dus coalities worden gesloten met meerdere partijen. Toch vreest de hoogleraar niet dat steden daardoor onbestuurbaar worden.

"We gaan weer naar een stelsel waarbij steeds wisselende meerderheden moeten worden gezocht. Een voordeel is dat er dan geen 'bevroren' meerderheden en minderheden zijn.

Vaker stemmen

Jos Verveen van Stadsinitiatief Rotterdam komt op voor belangen van specifieke groepen, zoals de Feyenoordsupporters achter het initiatief Red de Kuip. Die zien liever dat de Kuip wordt gerenoveerd dan dat er een nieuw duur stadion wordt gebouwd. Hij heeft ook banden met de horeca en culturele initiatiefnemers. "Dat is samen een behoorlijke massa in de stad", zegt Van Schendelen.

Stadsinitiatief Rotterdam wil meer betrokkenheid van Rotterdammers bij het bestuur, zegt Verveen. Zo wil de partij dat Rotterdammers vanaf 16 jaar twee keer per jaar kunnen stemmen over ingrijpende besluiten zoals de bouw van een nieuw Feyenoordstadion, de benoeming van een nieuwe burgemeester en de instelling van milieuzones. "Net als in Zwitserland", zegt Verveen. "Het is eenvoudig om burgers om hun mening te vragen, met de digitale middelen die we hebben."

De ex-D66'er wil ook meer geld vrijmaken om sociale en maatschappelijke initiatieven van Rotterdammers voor hun stad, wijk of straat te ondersteunen. "Een slimme gemeente maakt meer gebruik van de inzet en creativiteit van haar inwoners. Aan initiatief is geen gebrek in Rotterdam en veel ambtenaren zien inmiddels in, dat het uiteindelijk draait om samenwerking tussen stad en stadhuis. Het is vooral de politiek zelf die nog moet wennen aan het idee", aldus Verveen.