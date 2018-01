Baangarantie moet jongeren Rotterdam-Zuid uit criminaliteit houden

Bedrijven hebben al meer dan 500 carrière-startgaranties gegeven voor jongeren uit Rotterdam-Zuid. Deze jongeren zijn verzekerd van een baan als ze hun mbo-opleiding afmaken. Het mes snijdt aan twee kanten: jongeren uit probleemwijken worden verleid de goede kant op te gaan, terwijl bedrijven de goed opgeleide arbeidskrachten krijgen waar ze zo om zitten te springen.

Ondanks de aantrekkende economie is Rotterdam-Zuid nog steeds een zorgenkindje. De wijk kent een hoge werkloosheid, veel verschillende nationaliteiten en relatief veel armoede. Jongeren uit migrantenfamilies kiezen vaak de verkeerde opleiding, die voor financieel-administratief werk, omdat dat aanzien geeft. Maar veel werk is er niet te vinden in die sector.

Criminaliteit

Een deel van de jongeren maakt hun opleiding niet af, maar kiest ervoor om snel geld te 'verdienen' in de criminaliteit. Afgelopen najaar kwam nog naar buiten dat drugsbendes op scholen op Zuid leerlingen werven om in België drugs aan de man te brengen. Deze jonge criminelen zijn weer een verkeerd voorbeeld voor andere jongeren.

Hoewel er in Rotterdam-Zuid veel jongeren wonen, kampen bedrijven in de zorg, techniek, de bouw en de voedselsector met een tekort aan goed opgeleid personeel. Dat tekort zal de komende jaren nog toenemen.

Verleiden

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is al enkele jaren bezig om de achterstanden in de kwetsbare wijken ten zuiden van de Maas aan te pakken. De carrière-startgarantie is een van de middelen die wordt ingezet. Het moet leerlingen op het vmbo verleiden door te stromen naar kansrijke opleidingen in het mbo en niet te kiezen voor de criminaliteit. "Als je de slechte weg afsluit, moet je ook perspectief bieden", zegt een woordvoerder van het NPRZ.

Tot nu toe zijn er 500 baangaranties afgegeven. Eind 2019 moeten dat er 600 zijn. Dat is de helft van de leerlingen die van het vmbo doorstromen naar het mbo. De laatste tijd groeit de belangstelling voor technische opleidingen. En de belangstelling voor een voorlichtingsbijeenkomst was onlangs zo groot, dat scholen moesten worden geweigerd omdat er te weinig ruimte was.

Het is stukken ingewikkelder dan het klinkt om jongeren te stimuleren om een goede opleiding te volgen, zegt een woordvoerder van het Nationaal Programma. "Het is taai. Het is lastig om deze jongeren deze kans te laten pakken. Het vergt ontzettend veel zendingswerk."

Binnenkort start daarom een nieuwe campagne gericht op jongeren op Zuid, onder meer op Instagram en Snapchat.