NS schaft goedkoop groepsretour af vanwege misbruik

Over twee weken is het gedaan met het goedkope groepsretour van NS. De kaart werd vanaf de introductie in 2013 veelvuldig gebruikt op een manier die NS niet bedoeld had.

Dus schaft NS de kaart op 15 januari af. Er komt wel iets voor in de plaats, namelijk het NS Groepsticket. De voorwaarden maken deze kaart minder aantrekkelijk voor veel mensen dan het groepsretour.

Facebook

Reizigers die gebruikmaakten van het oorspronkelijke NS Groepsretour hoefden niet bij elkaar in de trein te zitten. Via Facebook maakten mensen massaal afspraken om voordelig te reizen. Als je een 'groep' vormde van tien reizigers dan betaalde je per persoon maar 7 euro en kon je het hele land doorreizen.