'Voormalig psychiatrisch patiënten komen na herstel niet mee'

Veel mensen die zijn hersteld van een ernstige psychiatrische aandoening zoals een psychose kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse hoogleraar Stynke Castelein, schrijft Trouw.

Bijna negen op de tien voormalige patiënten hebben problemen die hen belemmeren om mee te komen in de maatschappij. Het gaat om problemen met persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen, sociale contacten en op het werk.

Schokkend

Castelein, hoogleraar herstelbe­vordering van ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniver­siteit Groningen, noemt de uitkomst van haar onderzoek schokkend. "Dat het zo erg is, was nog niet of nauwelijks ­bekend."

Veel ex-patiënten belanden in een sociaal en emotioneel isolement, waar ze moeilijk uitkomen, zegt Castelein. Voor haar onderzoek volgde de hoogleraar vijf jaar lang ruim duizend patiënten.

Hoe het komt dat zoveel ex-patiënten moeilijk meekomen, weet Castelein niet, schrijft Trouw. Maar het helpt volgens de onderzoeker niet dat flink is gekort op voorzieningen om psychiatrisch patiënten te begeleiden in de maatschappij.