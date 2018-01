Commissaris van de koning Flevoland: protesten vliegveld rituele rimpelingen

Protesten uit Gelderland en Overijssel zullen er niet toe leiden dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld, denkt Leen Verbeek, de Flevolandse commissaris van de koning.

"In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, zullen dit naar mijn mening niet uitstellen", zei hij in zijn nieuwjaarsspeech.