Pas op als je 'Bom'bay zegt op het vliegveld van Mumbai

Een zakenman uit India wordt ervan beschuldigd te hebben gedreigd met een bomaanslag op het vliegveld van Mumbai. Zelf zegt hij dat hij verkeerd verstaan is en dat hij verwees naar Bombay, zoals Mumbai voorheen werd genoemd.

De 45-jarige man had samen met zijn vrouw en twee kinderen een vlucht geboekt van Mumbai naar New Delhi, om daarna door te reizen naar de VS. Toen zijn vlucht vertraagd bleek, belde hij met de luchtvaartmaatschappij om te vragen naar de status van de 'Bom-Del'-vlucht (de vlucht van Mumbai naar New Delhi). Mumbai heette vroeger Bombay, maar de code van het vliegveld is nog altijd 'BOM'.

De telefonist aan de andere kant van de lijn beweert echter dat de man 'bomb hai' zei, wat in India 'er is een bom' betekent, en dat de man daarna direct ophing. De zakenman zegt dat hij dat deed omdat er een storing op de lijn zat.

De telefonist schakelde direct de politie in. Volgens de politie wilde de man er met zijn telefoontje voor zorgen dat alle andere uitgaande vluchten werden vertraagd, zodat hij en zijn gezin op tijd konden vertrekken en de overstap in Rome niet zouden missen.

B-47

De afkorting die in de luchtvaart wordt gebruikt voor het vliegveld van Mumbai leidt vaker tot misverstanden. In 2016 liep een vlucht van Ahmedabad naar Mumbai bijna vier uur vertraging op, omdat een schoonmaker een achtergelaten ticket in een vliegtuig vond waarop 'BOMB' stond.

Uiteindelijk bleek er de code 'BOM' te staan, met direct daarachter 'B-47', het betreffende stoelnummer dat door het grondpersoneel op het ticket was geschreven.