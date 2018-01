Voetballer moet half jaar de cel in voor schop tegen hoofd

Een 35-jarige voetballer van SC Badhoevedorp heeft een jaar celstraf gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij schopte tijdens een voetbalwedstrijd zijn tegenstander tegen het achterhoofd. Volgens de rechtbank in Haarlem is de man schuldig aan poging tot doodslag.

Het incident gebeurde september vorig jaar tijdens een wedstrijd tussen SC Badhoevedorp en VV Hercules uit Velserbroek. Waarom de man het slachtoffer schopte, is niet duidelijk.

De veroordeelde zegt dat hij per ongeluk tegen het hoofd van de man schopte in plaats van tegen de bal. Maar op basis van onder meer getuigenverklaringen concludeert de rechtbank dat er iets anders is gebeurd. Getuigen zeiden dat het leek alsof de man een penalty nam.

Overlijden

"Door hard tegen het hoofd te schoppen heeft de man bewust het risico genomen dat het slachtoffer zou kunnen overlijden", zegt de rechter. De toen 21-jarige man liep door de schop tegen zijn hoofd een hersenschudding op. Hij kon ook lange tijd niet werken en voetballen.

Naast de celstraf moet de dader 1000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer, meldt NH Nieuws.