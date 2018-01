Marineschip Van Speijk stuit op 1600 kilo cocaïne

Het marineschip Zr. Ms. Van Speijk heeft in het Caribisch gebied op een schip 1600 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren aan boord van een koopvaardijschip dat onderweg was naar de Dominicaanse Republiek. Het is de tweede drugsvangst door de Van Speijk in twee weken.

Het schip werd al sinds Eerste Kerstdag in de gaten gehouden. Een helikopter van de Van Speijk had het ontdekt. De Amerikaanse kustwacht werd ingelicht, maar die vond aan boord niets.

Santo Domingo

In Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek werd het schip aan de ketting gelegd. Nader onderzoek op Oudjaarsdag leverde wel resultaat op. Tussen brandstoftanks werd de cocaïne gevonden.

Het schip, de opvarenden en de cocaïne zijn overgedragen aan de Dominicaanse Republiek.

De Van Speijk voert anti-drugsoperaties uit in de Caribische Zee. Op 22 december onderschepte het schip een speedboot met 550 kilo cocaïne.