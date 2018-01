Storm op komst: ruim 100 vluchten op Schiphol geschrapt

Uit voorzorg zijn ruim 100 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd in verband met de verwachte storm die morgen over het land trekt. Volgens de luchthaven gaat het om vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Reizigers moeten ook rekening houden met vertragingen. Schiphol adviseert passagiers om contact te houden met de maatschappijen waarmee ze vliegen. Welke maatschappijen vluchten annuleren is niet bekend.

KLM annuleert morgen zeker 52 Europese retourvluchten. Dat gaat dus om vluchten die niet kunnen vertrekken vanaf Schiphol, waardoor er ook geen toestel is dat vanuit het buitenland kan terugkeren naar Amsterdam.

Westerstorm

Vannacht en morgen trekt de eerste westerstorm van het jaar over het land. Aan de kust wordt windkracht 9 verwacht, misschien 10. In het hele land kunnen buien voorkomen met onweer en zeer zware windstoten. In de loop van de middag en avond luwt de storm.

Komende nacht wordt vooral veel regen verwacht, gevolgd door een korte droge periode morgenvroeg. In de loop van de ochtend trekken er nieuwe buien over het land.

"De wind is het hardst aan de kust. In het binnenland is de wind zwakker, met windkracht 5 tot 7. Daar kunnen vooral de windstoten voor problemen zorgen", zegt weerman Gerrit Hiemstra.

Hoog water

In kuststeden bestaat het risico op ondergelopen kades, schrijft Omroep Rijnmond. Of de Maeslantkering bij Hoek van Holland wordt gesloten in verband met de hoge waterstand is nog niet bekend. De Zeeuwse Oosterscheldekering sluit waarschijnlijk wel en ook de Algerakering bij Krimpen aan den IJssel zal naar verwachting morgen sluiten.

"De maxima van de wind vallen samen met laag water", zegt Hiemstra. "Je hebt de hoogste zeespiegel bij meerdere dagen storm. Nu is het vrij kort." De waterschappen zeggen alert te zijn, maar laten weten dat er nog geen extra maatregelen zijn genomen tegen de storm.