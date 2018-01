Politie rijdt spookrijder klem na achtervolging

Een spookrijder is vanmiddag klemgereden op een snelweg in Brabant na een achtervolging met hoge snelheid.

De man probeerde te ontkomen aan een politiecontrole in de buurt van Breda. Hij reed vervolgens tegen het verkeer in over de A59, A16 en A17.

Bij Roosendaal werd de man klemgereden. Zowel zijn auto als die van de politie raakte daarbij beschadigd. Niemand raakte gewond.

Waarom de man op de vlucht sloeg, is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in en heeft de man aangehouden, meldt Omroep Brabant.