Zegels breken in het archief: 'Wij weten ook niet wat erin zit'

De biograaf van Wim Aantjes, Roelof Bouwman, wil voor de zekerheid het dossier ook even inzien. "Het is altijd spannend als iemand zegt dat iets dertig jaar dicht moet blijven."

"Ik kan me niet voorstellen dat Enschedé iets heeft achtergehouden. Het past niet bij hem om dingen te verzwijgen of verstoppen in een dossier. Maar wellicht zijn er wel brieven die hij in de loop der jaren met Aantjes heeft gewisseld. Misschien completeert dat het beeld."

"Het is allemaal best spannend", zegt ook Dirk Wolthekker, die enkele maanden geleden promoveerde op burgemeester Van Hall met het boek Alleen omdat ik een Van Hall ben. "Gijs van Hall kennende heeft hij niks achtergehouden, maar niks is uit te sluiten. Als het wat is, dan is het waarschijnlijk de correspondentie van Enschedé met Van Hall of met premier Piet de Jong."

Druk

Wolthekker is in ieder geval van plan snel op de stoep te staan in Den Haag. Bouwman is vandaag al toevallig in het archief. "Maar het zal wel te druk zijn met journalisten om het dossier in te zien."

Het Nationaal Archief gaat proberen alle journalisten die vandaag komen, te vriend te houden. Niemand mag het dossier voor zichzelf houden, zegt Emans. "We zullen er regie op voeren. We zorgen dat iedereen een kans krijgt; we zijn nogal van de openbaarheid."