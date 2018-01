Twee Franse politieagenten aangevallen en mishandeld

In Frankrijk is geschokt gereageerd op het mishandelen van twee politieagenten op Oudejaarsavond. De twee werden tegen de grond geslagen, geschopt en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Het incident speelde zich af in Champigny-sur-Marne, een gemeente ten oosten van Parijs. De politie was gealarmeerd omdat een groep mensen een privé-oudejaarsfeest verstoorde en er probeerde binnen te dringen.

De politie gebruikte traangas om hen te verjagen. Leden van de groep vielen daarop de twee agenten aan. Een mannelijke agent liep een gebroken neus op, een vrouwelijke agent kneuzingen in haar gezicht. Op beelden die met een smartphone werden gemaakt, is te zien dat de agente op de grond ligt en in haar gezicht wordt geschopt.

Criminele lynchpartij

Twee mensen werden gearresteerd, al staat het volgens de krant Le Monde nog niet vast of zij ook hebben geschopt en geslagen.

President Macron is woedend over de mishandeling. Op Twitter heeft hij het over een laffe en criminele lynchpartij. Hij verzekert dat de schuldigen worden vervolgd en bestraft.