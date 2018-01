Twee vuurwerkdoden in Duitsland, brandweer bedreigd

Bij de jaarwisseling zijn in Duitsland twee mensen omgekomen bij het afsteken van vuurwerk. Beide slachtoffers vielen in de oostelijke deelstaat Brandenburg.

In Märkisch-Oderland kwam een 35-jarige man om toen het knalvuurwerk dat hij had aangestoken, vlak bij zijn lichaam ontplofte. Ondanks snelle eerstehulpverlening stierf de man ter plekke.

In Potsdam-Mittelmark overleed een 19-jarige jongen toen een zelf geknutselde vuurwerkbom in zijn gezicht explodeerde. Pogingen tot reanimatie konden hem niet meer helpen.

Gewonden, bedreigingen

Elders in Duitsland raakten tientallen mensen gewond door vuurwerk. Bij een aantal van hen moesten ledematen worden geamputeerd.

In het centrum van Berlijn zijn brandweerlieden kort na de jaarwisseling met vuurwapens bedreigd. De politie slaagde erin de daders te overmeesteren en nam twee vuurwapens in beslag. Ook in andere delen van het land zijn hulpverleners aangevallen of bedreigd.