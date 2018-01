1400 auto's uitgebrand in Engelse parkeergarage

In de parkeergarage van een evenementenhal in Liverpool zijn ongeveer 1400 auto's uitgebrand. Volgens de hulpdiensten was het een van de grootste branden die de brandweer in de regio ooit heeft meegemaakt.

De brand bij de Liverpool Echo Arena ontstond gisteravond, waarschijnlijk toen een van de auto's door onbekende oorzaak vlam vatte. Het vuur verspreidde zich snel.

Op een van de verdiepingen van de parkeergarage stonden paarden, vanwege een grote paardenshow die deze week in de evenementenhal op het programma stond. De dieren zijn op tijd in veiligheid gebracht. Wel is het vervolg van de paardenshow afgelast.

Ontruimingen

Omwonenden zijn geƫvacueerd. Het is nog onduidelijk wanneer zij terug naar huis kunnen.

Bij de brand is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Wel worden alle auto's die in de garage waren geparkeerd als verloren beschouwd.