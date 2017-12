Zoenen en gezelligheid, maar ook autobranden en gooien met vuurwerk

Uit het Oogziekenhuis Rotterdam komt rond 02.00 uur een opvallende mededeling. Een woordvoerder zegt dat het erop lijkt dat er minder mensen zijn binnengebracht. Hij legt voorzichtig een verband met het slechte weer van vannacht. In het NOS Radio 1 Journaal, tussen 06.00 en 09.30, spreken we hem weer. Zouden er dan toch minder mensen de straat op zijn gegaan?

In Culemborg reed een automobilist in op twee voetgangers. De bestuurder is aangehouden. Het is niet duidelijk of het opzet of een ongeluk was, de politie onderzoekt dat nog. Volgens een woordvoerder heeft het incident niet geleid tot onrusten in de wijk, waar het in het verleden tot botsingen kwam tussen verschillende groepen.

Vaste waarde

Het dorp Veen, onderdeel van de gemeente Aalburg, is een vaste waarde in elk overzicht van incidenten. Al jaren worden daar auto's in brand gestoken rond de jaarwisseling. Vannacht is dat zeker vier keer gebeurd.

Hulpverleners in Zuidwolde hebben iemand naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdwond. Hij of zij vierde feest in een sporhal.

En in Roosendaal heeft een agent geschoten op iemand die mogelijk een vuurwapen bij zich had. Dat gebeurde bij een woning aan de Kalsdonksestraat.