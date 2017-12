Tanker vaart tegen verlaten booreiland op Noordzee, geen lekkage

Op de Noordzee is een chemicaliƫntanker tegen een booreiland gevaren. Volgens de Kustwacht is er flinke schade aan de boeg van het schip en aan het productieplatform, dat onbemand en niet meer in gebruik is.

Er lekt niets in zee, meldt de Kustwacht op basis van een eerste inspectie. Het ongeluk gebeurde om 19.15 uur,ongeveer 25 kilometer ten westen van Julianadorp. Niemand raakte gewond.

Het schip, de Elsa Essberger, was onderweg van Antwerpen naar Malmƶ in Zweden. Het is niet duidelijk of het verder kan varen.